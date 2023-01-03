До Землі наближається рідкісна комета: востаннє її бачили неандертальці

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, комета має вік близько 50 тисяч років

Зараз комета проходить через внутрішню частину Сонячної системи

На початку цього року повз Землю вперше з часів неандертальців пролетить рідкісна комета C/2022 E3 (ZTF). Про це повідомляє Space.com.

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Зазначається, що зараз комета проходить через внутрішню частину Сонячної системи. Вона максимально наблизиться до 12 січня, а потім пролетить повз Землю, здійснюючи найближче проходження біля нашої планети між 1 і 2 лютого 2023 року.

Якщо C/2022 E3 (ZTF) продовжуватиме ставати яскравішою, як зараз, її можна буде побачити на темному небі неозброєним оком. Загалом її можна буде спостерігати у бінокль або телескоп під час проходження повз Землю.

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За даними NASA, спостерігачі в Північній півкулі зможуть знайти комету в ранковому небі, коли вона буде рухатися в напрямку північного заходу протягом січня. C/2022 E3 (ZTF) стане видимою для спостерігачів у Південній півкулі на початку лютого 2023 року.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, комета має вік близько 50 тисяч років. Це означає, що востаннє вона наближалася до нашої планети під час верхнього палеоліту на Землі. Тобто останні люди, які могли помітити цю комету були ранніми Homo Sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду.

Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос», зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.