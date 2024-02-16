Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу

Навальна заявила, що Путін і все його оточення «понесуть відповідальність за все, що вони зробили з Росією»

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика. Навальна вперше відреагувала на повідомлення про загибель її чоловіка на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає DW.

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Росіянка заявила, що довго вагалася, чи виступати їй на цій сцені, чи ні. Навальна сказала, що не знає, чи слід вірити заявам про смерть її чоловіка з державних російських ЗМІ.

Навальна виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки фото: Facebook/Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

«Я не знаю, вірити чи ні цим жахливим новинам, які ми отримуємо тільки з державних джерел. Довгі роки ми не можемо вірити Путіну і путінському уряду. Вони завжди брешуть. Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін і все його оточення знали, що вони понесуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день відбудеться дуже скоро», – заявила вона.

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Крім того, Навальна закликала людей у всьому світі «згуртуватися та перемогти жахливий російський режим».

«Я хочу закликати всю світову спільноту, всіх людей у всьому світі, які перебувають у цій залі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло. Перемогли жахливий режим, який зараз перебуває у Росії», – наголосила жінка.

Юлія Навальна додала, що Путін має понести персональну відповідальність за «жахливі речі, які він скоював останніми роками у Росії».

Як повідомлялося, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер.

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Зокрема, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

До слова, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії.