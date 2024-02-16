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Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
Навальна виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки
фото: Facebook/Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

Навальна заявила, що Путін і все його оточення «понесуть відповідальність за все, що вони зробили з Росією»

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика. Навальна вперше відреагувала на повідомлення про загибель її чоловіка на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає DW.

Росіянка заявила, що довго вагалася, чи виступати їй на цій сцені, чи ні. Навальна сказала, що не знає, чи слід вірити заявам про смерть її чоловіка з державних російських ЗМІ.

Навальна виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Навальна виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки
фото: Facebook/Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

«Я не знаю, вірити чи ні цим жахливим новинам, які ми отримуємо тільки з державних джерел. Довгі роки ми не можемо вірити Путіну і путінському уряду. Вони завжди брешуть. Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін і все його оточення знали, що вони понесуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день відбудеться дуже скоро», – заявила вона.

Крім того, Навальна закликала людей у всьому світі «згуртуватися та перемогти жахливий російський режим».

«Я хочу закликати всю світову спільноту, всіх людей у всьому світі, які перебувають у цій залі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло. Перемогли жахливий режим, який зараз перебуває у Росії», – наголосила жінка.

Юлія Навальна додала, що Путін має понести персональну відповідальність за «жахливі речі, які він скоював останніми роками у Росії».

Як повідомлялося, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер.

Зокрема, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

До слова, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії.

Читайте також: Смерть Навального. Як відреагував світ?
Теги: Німеччина путін смерть Олексій Навальний дружина

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