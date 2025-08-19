Головна Світ Соціум
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників
Головна вимога Канадської профспілки державних службовців – оплата за роботу, виконану на землі, зокрема під час посадки пасажирів
фото: Reuters

У Канаді четвертий день триває страйк бортпровідників Air Canada

У Канаді триває страйк бортпровідників авіакомпанії Air Canada. У вівторок, на четвертий день протестів, профспілка заявила, що сторони відновили переговори. Однак сотні тисяч пасажирів уже зіткнулися зі скасуванням рейсів у розпал літнього туристичного сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головна вимога Канадської профспілки державних службовців (CUPE) – оплата за роботу, виконану на землі, зокрема під час посадки пасажирів. Хоча генеральний директор Air Canada заявив, що авіакомпанія запропонувала збільшення загальної компенсації на 38%, профспілка стверджує, що фактичне підвищення заробітної плати становить лише 17,2% протягом чотирьох років.

Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників фото 1
фото: Reuters

Відмова CUPE виконати наказ федеральної ради з питань праці про повернення бортпровідників до роботи створила напружене тристороннє протистояння між компанією, працівниками та урядом. Лідер профспілки заявив, що він ризикне потрапити до в'язниці, але не дозволить змусити працівників повернутися до роботи.

Страйк спричинив значні незручності для пасажирів. Так, пенсіонер Клаус Хікманн пропустив рейс до Торонто, а 38-річний Джеймс Намфор з сім'єю після повернення з Камеруну провів дві ночі в аеропорту.

Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників фото 2
фото: Reuters

«Ми спимо в аеропорту... знаходимо будь-яке зручне місце з дітьми, вони просто лягають», – розповів Намфор.

Він додав, що пасажири відчувають себе покинутими в суперечці між керівництвом та профспілками.

Інші профспілкові організації висловлюють підтримку бортпровідникам. Зокрема, президентка Канадського трудового конгресу, який представляє 3 млн працівників, заявила про готовність приєднатися до страйку, якщо це буде необхідно.

Уряд Канади, своєю чергою, закликав обидві сторони до посередництва та пообіцяв розслідувати звинувачення щодо неоплачуваної праці в авіаційному секторі.

Нагадаємо, Збройні сили Канади здійснили повітряну доставку додаткової гуманітарної допомоги до сектору Гази. 

Теги: Канада страйк авіарейс

