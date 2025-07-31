Канада готується визнати Палестину державою

Канада планує визнати Палестину як державу на тлі гуманітарної катастрофи в Газі

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні. Це рішення ухвалюється на тлі поширення голоду в Газі, що, за словами Карні, робить перспективу створення палестинської держави «буквально зникаючою на наших очах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив розгортання катастрофи в Газі», – додав прем'єр-міністр.

Карні пояснив, що рішення про майбутнє визнання частково ґрунтується на неодноразових запевненнях з боку Палестинської адміністрації – представника Держави Палестина в ООН. Палестинська адміністрація, за його словами, проводить реформу системи врядування та готова провести загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС «не матиме жодної участі».

Марк Карні також опублікував заяву про визнання держави Палестина, зауваживши, що Канада давно дотримується ідеї створення двох держав: «Незалежної, життєздатної та суверенної палестинської держави, яка б існувала пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці».

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що визнання Францією Палестини стане важливим символічним кроком, який може посилити міжнародну підтримку палестинської державності та тиск на Ізраїль. Однак без чіткого механізму реалізації принципу «двох держав», цей крок навряд чи призведе до негайного завершення окупації.

Також важливу роль у визнанні Палестини відіграють політичні та гуманітарні мотиви. Багато країн визнають Палестину через солідарність із палестинським народом, який зазнає ізраїльської окупації з 1967 року (після Шестиденної війни). Визнання також розглядається як спосіб підтримати право палестинців на самовизначення та чинити тиск на Ізраїль для відновлення мирних переговорів.