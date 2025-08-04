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У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк
Близько 3200 механіків у штатах Міссурі та Іллінойс проголосували в неділю за відхилення останньої пропозиції контракту від компанії Boeing
фото: АР

Страйк є новим викликом для генерального директора Boeing Келлі Ортберга

Тисячі механіків оборонного центру Boeing в районі Сент-Луїса вперше з середини 1990-х років оголосили страйк, що стало новим спалахом трудових конфліктів для аерокосмічного гіганта з Сіетла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Близько 3200 механіків у штатах Міссурі та Іллінойс, які займаються виробництвом винищувачів та боєприпасів, відхилили останню пропозицію контракту від компанії Boeing. Страйк є новим викликом для генерального директора Boeing Келлі Ортберга, який намагається відродити долю авіакомпанії, що зазнала значних фінансових втрат, уповільнення виробництва та низки проблем з безпекою.

«Ми готові до страйку і повністю реалізували наш план дій у надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити можливість нашим працівникам, які не беруть участі у страйку, продовжувати підтримувати наших клієнтів», – заявив віцепрезидент Boeing Ден Гілліан.

У поточному страйку беруть участь члени Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної промисловості округу 837, працівники, які збирають винищувачі, такі як F-15 та F/A-18, а також виготовляють ракети. Останній раз профспілка проводила страйк у 1996 році, коли вона була частиною оборонної компанії McDonnell Douglas, яка злилася з Boeing.

«Члени IAM округу 837 будують літаки та оборонні системи, які забезпечують безпеку нашої країни», – зазначив старший профспілковий чиновник Сем Сісінеллі. «Вони заслуговують на контракт, який забезпечить безпеку їхніх сімей і визнає їхній неперевершений досвід».

Раніше співробітники Starbucks у США оголосили страйк через нові вимоги керівництва мережі щодо одягу працівників. Нові правила компанії, які встановлюють обмеження щодо того, що бариста може носити під своїми корпоративними зеленими фартухами, викликали невдоволення серед співробітників. 

Теги: США Boeing страйк

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