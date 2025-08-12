Головна Світ Політика
«Кордони не можуть бути змінені силою». Прем'єр Канади про розмову з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Кордони не можуть бути змінені силою». Прем'єр Канади про розмову з Зеленським
На полях саміту G7 Зеленський провів зустріч Марком Карні. 17 червня 2025 року
фото: Офіс президента

«Підтримка України з боку Канади залишається непохитною»

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову. Карні поінформував про результати розмови, передає «Главком».

«Ми погодилися, що рішення щодо майбутнього України повинні приймати українці, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і що дипломатичну взаємодію необхідно посилювати постійним тиском на Росію, щоб вона припинила свою агресію.

Ми також наголосили на необхідності надійної та надійної безпеки, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність та суверенітет.

Оскільки переговори спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру, підтримка України з боку Канади залишається непохитною», написав він.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Карні та його країні за підтримку України та наших людей. Зеленський поінформував його про всі деталі дипломатичної роботи, постійну комунікацію з партнерами. 

«Поділився українським баченням того, які справжні наміри та задуми Росії. Ми однаково бачимо, і це очевидно, що росіяни хочуть просто виграти час, а не закінчити війну. Ситуація на полі бою, підлі російські удари по цивільних об’єктах і звичайних людях свідчать саме про це», – написав про розмову з Карні Зеленський.

Як повідомлялося, європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Теги: Володимир Зеленський переговори Марк Карні

