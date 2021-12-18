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    Сотням фанатів Тейлор Свіфт можуть загрожувати штрафи

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    Сотням фанатів Тейлор Свіфт можуть загрожувати штрафи - Сотням фанатів Тейлор Свіфт можуть загрожувати штрафи
    Сотням фанатів Тейлор Свіфт можуть загрожувати штрафи
    фото: Steve Marcus/Reuters

    10 грудня в залі Sydney's Metro Theatre відбулася вечірка, присвячена перевиданню, після неї щонайменше 97 людей заразилися коронавірусом

    Близько ста людей, які відвідали в Австралії вечірку з приводу перевидання альбому Тейлор Свіфт, отримали позитивні випробування на Covid-19. Про це повідомляє служба охорони здоров'я Нового Південного Уельсу, штату на південному сході країни.

    Місцева влада має побоювання, пов'язані з варіантом «омікрон».

    У листопаді Свіфт перевипустила альбом 2012 року Red і доповнила його оновленою десятихвилинною версією пісні All Too Well і короткометражним фільмом.

    10 грудня в залі Sydney's Metro Theatre відбулася вечірка, присвячена перевиданню, після неї щонайменше 97 людей заразилися коронавірусом, результати тестів ще 600 людей поки що не відомі. Деякі з присутніх на заході реєструвалися за допомогою QR-коду, що полегшило можливість зв'язатися з ними.

    «Будь-хто, хто відвідав вечірку «On Repeat: Taylor Swift Red Party» 10 грудня... повинен негайно пройти тестування та ізолюватися протягом семи днів», - попереджає служба охорони здоров'я штату.

    Там нагадали, що штрафи за недотримання вимог ізоляції, тестування та карантину збільшено до $5 тис. для фізичних осіб до $10 тис. для корпорацій.

    Теги: Австралія карантин влада концерт коронавірус
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    Сотням фанатів Тейлор Свіфт можуть загрожувати штрафи