У Канаді дозволили будувати космодром для українських ракет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дозвіл був найважливішою складовою для отримання фінансування будівництва космодрому, - директор MLS

Компанія Maritime Launch Services (MLS) отримала дозвіл від Міністерства охорони навколишнього середовища Нової Шотландії на будівництво космодрому для українських ракет Циклон-4М.

Як повідомляє Space.com.ua, тепер компанія повинна отримати дозвіл на оренду землі.

Наразі для MLS дозвіл на будівництво є найважливішою віхою на сьогодні, негативне рішення означало б кінець проекту.

Президент і виконавчий директор MLS Стів Матьє заявив, що «сьогоднішнє рішення міністра Вілсона підтверджує зобов’язання MLS будувати і керувати космодромом Нової Шотландії згідно з екологічними та безпековими вимогами. Ще раз ми дякуємо громаді за її величезну підтримку цієї ініціативи».

Також Матьє наголосив, що він очікує зробити найближчим часом оголошення у зв’язку з фінансуванням. Наявність дозволу була найважливішою складовою для отримання фінансування. Матьє також повідомив, що нещодавно здійснив поїздку в Україну, щоб побачити, як український виробник ракет ВО ПМЗ просунувся з будівництвом початкових компонентів для ракети Циклон-4M. Також з ним в цьому візиті був ключовий потенційний інвестор.

Зокрема, Матьє повідомив, що «він був вражений» прогресом ВО ПМЗ, відзначив нове виробниче обладнання, включаючи 3D-принтери, які зараз використовуються для побудови деяких компонентів.

Крім того, MLS провела перемовини з більше ніж одним виробником великих супутникових угрупувань щодо використання космічного порту для запуску супутників. Водночас, деталі цих перемовин Матьє не коментує.

Maritime Launch Services — це стартап, заснований в Галіфаксі, який планує побудувати космічний порт в Новій Шотландії для запуску супутників. Компанія планує спочатку використовувати українську ракету-носій Циклон-4М, розроблену та побудовану українськими підприємствами КБ Південне та ВО ПМЗ.