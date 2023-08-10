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Спецагенти застрелили чоловіка, який погрожував Байдену

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецагенти застрелили чоловіка, який погрожував Байдену
Агент ФБР смертельно поранив підозрюваного під час обшуку
фото з відкритих джерел

Затятий прихильник Дональда Трампа хотів влаштувати замах на чинного президента США

Агенти Федерального бюро розслідувань застрелили чоловіка, підозрюваного в погрозах президенту США Джо Байдену. Про це повідомляє CNBC.

Як зазначається, агент ФБР смертельно поранив жителя Прово Крейга Делю Робертсона під час обшуку о 6:15 ранку, за 12 годин до того, як Байден мав відвідати штат.

Підозрюваний нібито погрожував багатьом громадським діячам, зокрема американському президенту, віце-президентці Камалі Харріс та окружному прокурору Манхеттена Елвіну Бреггу. Як відомо, останній звинуватив експрезидента США Дональда Трампа у таємній виплаті 130 тисяч доларів зірці порно-фільмів Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року за те, щоб вона мовчала про свій роман із політиком.

Згідно з судовими документами, ФБР описало Робертсона як білого чоловіка приблизно 70-75 років,  у темному костюмі, білій сорочці, червоній краватці, і різнобарвному (можливо, камуфляжному) капелюсі, на якому спереду написано «Трамп».

У понеділок 7 серпня Робертсон написав у мережі, що чув про приїзд Байдена до Юти, і що він планує дістати свій камуфляжний костюм і «стряхнути пил зі снайперської гвинтівки m24».

За даними правоохоронців, він і справді мав далекобійну снайперську гвинтівку та багато іншої зброї, а також камуфляжний костюм-кікімору.

Крім того, Робертсон говорив про вбивство президента та висловлював інші погрози щодо генерального прокурора США Мерріка Гарланда та генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

«Настав час для вбивства президента або двох. Спочатку Джо, потім Камала!!!», – заявив він у вересні 2022 року у Facebook.

У ще одній публікації підозрюваний називає себе «MAGA Trumper».

Як розповіли правоохоронці, вбивство Робертсона сталося, коли спецагенти намагалися вручити ордери на арешт та обшук за місцем проживання. ФБР вивчає обставини стрілянини.

Нагадаємо, еквадорського політика Фернандо Вільявісенсіо, який є кандидатом у президенти країни на загальних виборах 2023 року, було вбито після передвиборчої зустрічі.

Теги: ФБР Джозеф Байден вбивство

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