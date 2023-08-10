В Еквадорі застрелили кандидата в президенти (відео)

Фернандо Вільявісенсіо був застрелений трьома пострілами в голову

Кандидата в президенти Еквадору вбито відразу після передвиборчої зустрічі

Еквадорського політика Фернандо Вільявісенсіо, який є кандидатом у президенти країни на загальних виборах 2023 року, було вбито після передвиборчої зустрічі.

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За даними газети El Universo, Вільявісенсіо був застрелений трьома пострілами в голову.

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При нападі на кандидата в президенти Еквадору було поранено дев'ятьох людей, поінформувала генеральна прокуратура країни.

Телеканал Ecuavisa повідомив, що поліція затримала двох осіб за підозрою у вбивстві Вільявісенсіо.

За його даними, стрільців було троє. Поліція продовжує пошук третього злочинця.