В Еквадорі застрелили кандидата в президенти (відео)
Кандидата в президенти Еквадору вбито відразу після передвиборчої зустрічі
Еквадорського політика Фернандо Вільявісенсіо, який є кандидатом у президенти країни на загальних виборах 2023 року, було вбито після передвиборчої зустрічі.
За даними газети El Universo, Вільявісенсіо був застрелений трьома пострілами в голову.
При нападі на кандидата в президенти Еквадору було поранено дев'ятьох людей, поінформувала генеральна прокуратура країни.
Телеканал Ecuavisa повідомив, що поліція затримала двох осіб за підозрою у вбивстві Вільявісенсіо.
За його даними, стрільців було троє. Поліція продовжує пошук третього злочинця.
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