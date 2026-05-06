Справа Епштейна. Міністр торгівлі США дав свідчення

Демократи звинуватили міністра у брехні

Міністр торгівлі США Говард Лутнік дав свідчення Комітету з нагляду Палати представників у межах розслідування контактів із фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє АР, передає «Главком».

Закрите інтерв’ю на Капітолійському пагорбі тривало понад чотири години. За словами голови комітету, республіканця Джеймса Комера, Лутнік був «щирим» та описав «обмежену взаємодію» з Епштейном.

Втім, демократи після допиту заявили, що міністр нібито ухилявся від відповідей і говорив неправду під час частини запитань.

Інтерв’ю не записували на відео, за попередніми даними, буде оприлюднена лише стенограма. Це рішення викликало критику демократів, які нагадали, що інших фігурантів розслідування, зокрема Білла та Гілларі Клінтон, допитували з відеофіксацією.

Комер у відповідь заявив, що комітет іде на поступки тим, хто добровільно співпрацює зі слідством.

«Ніхто не хоче, щоб його знімали на відео. Якщо ви приходите і співпрацюєте з нами, тоді, можливо, вас не доведеться записувати», – сказав він.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп заперечила будь-яку причетність до діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

До слова, жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах.