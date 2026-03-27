Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних

glavcom.ua
фото: Getty Images

Позивачі вимагають від Мін’юсту США по $1 тис. на жертву та компенсації від Google

Жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням NBC.

Група жертв Епштейна подала колективний позов стверджуючи, що Міністерство юстиції свідомо розкрило їхню особисту інформацію під час оприлюднення файлів, пов’язаних із засудженим сексуальним злочинцем.

Позивачі заявляють, що через оприлюднення інформації приблизно 100 жертв були ідентифіковані перед усім світом, що спричинило нову травму: їм надходять погрози, дзвінки та листи від незнайомців, а також несправедливі звинувачення у змові з Епштейном.

Хоча уряд США згодом видалив особисті дані з публічних документів, жертви стверджують, що Google продовжує відображати їхні дані у пошукових результатах та контенті, створеному штучним інтелектом, і відмовляється видаляти їх на запит.

Позивачі вимагають від Міністерства юстиції компенсації щонайменше $1 тис. на кожну жертву та від Google – штрафних збитків і негайного видалення їхніх особистих даних. У позові наголошується, що Google має технічну можливість виконати такі запити, але не зробив цього, і тим самим «ухилявся від відповідальності та нехтував благополуччям жертв».

Юристи постраждалих підкреслюють, що жоден потерпілий від сексуального насильства не повинен жити в страху, що незнайомець миттєво дізнається про їхню найгіршу травму через пошук в інтернеті.

Міністерство юстиції та Google поки що не надали коментарів, але федеральні прокурори заявили, що працюють над видаленням документів, які містять інформацію, що ідентифікує жертв, і постійно вдосконалюють свої процеси для захисту приватності.

«Главком» писав, що група сенаторів-республіканців закликала міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

До слова, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій.

Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом.

Читайте також:

Читайте також

Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
19 березня, 09:37
Президент США Дональд Трамп
Чому Дональду Трампу варто приїхати до Києва
18 березня, 16:48
США можуть використати курдські сили для дестабілізації Ірану
США підготували новий фронт проти Ірану
4 березня, 11:02
Сам Трамп відкинув опитування, які демонструють низьку підтримку військової операції США проти Ірану
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
5 березня, 04:59
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
9 березня, 21:48
Нафтова криза завжди тягне за собою продовольчу
Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
14 березня, 12:23
Керівництво компанії зустрілося із делегацією Міністерства фінансів США та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США
«Нафтогаз» повідомив, скільки газу закупив у США з початку минулого року
24 березня, 13:03
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
25 березня, 01:45
Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари
Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари
25 березня, 01:56

Соціум

Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних
Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних
Син Кадирова отримав нове звання після операції та з’явився на публіці (відео)
Син Кадирова отримав нове звання після операції та з’явився на публіці (відео)
Мексика заявила про зникнення двох гуманітарних човнів, які прямували на Кубу
Мексика заявила про зникнення двох гуманітарних човнів, які прямували на Кубу
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками
25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
