Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних

Позивачі вимагають від Мін’юсту США по $1 тис. на жертву та компенсації від Google

Жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням NBC.

Група жертв Епштейна подала колективний позов стверджуючи, що Міністерство юстиції свідомо розкрило їхню особисту інформацію під час оприлюднення файлів, пов’язаних із засудженим сексуальним злочинцем.

Позивачі заявляють, що через оприлюднення інформації приблизно 100 жертв були ідентифіковані перед усім світом, що спричинило нову травму: їм надходять погрози, дзвінки та листи від незнайомців, а також несправедливі звинувачення у змові з Епштейном.

Хоча уряд США згодом видалив особисті дані з публічних документів, жертви стверджують, що Google продовжує відображати їхні дані у пошукових результатах та контенті, створеному штучним інтелектом, і відмовляється видаляти їх на запит.

Позивачі вимагають від Міністерства юстиції компенсації щонайменше $1 тис. на кожну жертву та від Google – штрафних збитків і негайного видалення їхніх особистих даних. У позові наголошується, що Google має технічну можливість виконати такі запити, але не зробив цього, і тим самим «ухилявся від відповідальності та нехтував благополуччям жертв».

Юристи постраждалих підкреслюють, що жоден потерпілий від сексуального насильства не повинен жити в страху, що незнайомець миттєво дізнається про їхню найгіршу травму через пошук в інтернеті.

Міністерство юстиції та Google поки що не надали коментарів, але федеральні прокурори заявили, що працюють над видаленням документів, які містять інформацію, що ідентифікує жертв, і постійно вдосконалюють свої процеси для захисту приватності.

«Главком» писав, що група сенаторів-республіканців закликала міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

До слова, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій.

Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом.