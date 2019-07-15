США почали масштабну депортацію нелегальних мігрантів



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Затримання мігрантів у США Фото: Fox News

Дії служби з мігрантів спрямовані на людей, які мали можливість подати судді у справах мігрантів заяву про надання притулку, але вирішили не робити цього

Імміграційна та митна служба США (ICE) відновила свої раніше оголошені заходи із затримання тисяч нелегальних мігрантів, яким було наказано залишити країну.

Про це повідомляє Fox News.

Рейди ICE із затримання нелегалів почалися на вихідних не тільки в Нью-Йорку, але і в низці інших міст.

Дії служби з мігрантів спрямовані на людей, які мали можливість подати судді у справах мігрантів заяву про надання притулку, але вирішили не робити цього.

ICE дала цим людям можливість ще в лютому організувати виїзд з країни, але тільки 3% нелегальних мігрантів відповіли на цю пропозицію.

Нагадаємо, наприкінці червня Сенат США відмовився направляти допомогу мігрантам на кордоні.

Раніше мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання.