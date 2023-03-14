Російський винищувач збив безпілотник США над Чорним морем: подробиці

Російський винищувач Су-27 зіткнувся з безпілотником MQ-9 США над Чорним морем. Дрон впав у міжнародні води наделеко від півострова Крим

Російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму. Про це пише видання CNN.

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За словами неназваного посадовця Міноборони США, безпілотник Reaper і два реактивні літаки СУ-27 Flanker діяли над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських реактивних літаків навмисно пролетів перед безпілотним літальним апаратом і скинув пальне перед ним. За словами чиновника, один із реактивних літаків пошкодив пропелер Reaper, який встановлено в задній частині дрона. Пошкодження гвинта змусило США збити Reaper у міжнародних водах Чорного моря.

Військово-повітряні сили США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в «безрозсудних, екологічно небезпечних і непрофесійних діях».

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«Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до того, що він є небезпечним і непрофесійним», – сказав у заяві генерал ВПС США Джеймс Б. Хекер, командувач ВПС США в Європі та ВПС Африки.

Російські та американські літаки діяли над Чорним морем під час війни, але це перша відома така взаємодія, але зараз йдетьсся про потенційно небезпечну ескалацію в критичний момент бойових дій.

США запускають безпілотники Reaper над Чорним морем ще до початку війни, використовуючи безпілотники-розвідники для спостереження за територією. За даними ВВС, безпілотники Reaper можуть літати на висоту до 50 000 футів, і вони мають датчики та можливості для збору розвідувальних даних і проведення розвідки протягом тривалих періодів часу, що робить їх ідеальною платформою для відстеження переміщень на полі бою та в Чорному морі.