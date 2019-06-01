США розмістять додаткові війська у Польщі



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Угода між Польщею та США може бути підписана 12 червня

США майже домовилися з Польщею про розміщення додаткового контингенту військ, пише Financial Times. Загальна чисельність американського підрозділу в цій країні може досягти 5,5 тисячі осіб.

За даними видання, в Польщу може бути направлено до тисячі нових солдатів. Для них буде побудований спеціальний тренувальний центр. Командування розраховує, що це дозволить «підвищити якість» американського угрупування.

Очікується, що про досягнення відповідної угоди буде офіційно оголошено під час візиту президента Польщі Анджея Дуди в Вашингтон. Раніше Дуда неодноразово просив Пентагон збільшити військову присутність в республіці і навіть обіцяв побудувати базу під назвою «Форт Трамп» за два мільярди доларів.

Повідомляється, що Дуда і Трамп будуть також обговорювати питання закупівлі американських літаків F-35A.

При цьому, відзначає видання, поки не до кінця вирішене питання з фінансуванням збільшеною угруповання.