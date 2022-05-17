США успішно випробували гіперзвукову ракету

Пуск гіперзвукової ракети AGM-183A було здійснено 14 травня на півдні Каліфорнії

Військово-повітряні сили США у понеділок, 16 травня, повідомили про успішне проведення випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress 14 травня випустив ракету біля південного узбережжя штату Каліфорнія, йдеться у повідомленні ВВС США.

«Після відділення від літака блок ARRW спалахнув і горів протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку», - йдеться в документі.

США – не єдина країна, яка займається розробкою гіперзвукової зброї, швидкість і маневреність якої ускладнюють її відстеження та перехоплення, пише агентство Reuters.

Американські військові чиновники заявляли про використання Росією гіперзвукових ракет під час бойових дій на території України, а також проведення випробувань гіперзвукової зброї Китаєм. Міністерство закордонних справ КНР у жовтні спростувало повідомлення про подібні випробування.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав указ про ленд-ліз для України.

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на $800 млн.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.