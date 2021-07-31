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    США ввели санкції проти поліції Куби

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    США ввели санкції проти поліції Куби

    Нові санкції запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського

    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Революційної національної поліції Куби, а також двох високопоставлених керівників цього органу через їхню причетність до утисків мирних демонстрацій та переслідування опозиції. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

    Нові санкції запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського, прийнятому в США для притягнення до відповідальності «винних у серйозних злочинах, порушеннях прав людини та корупції в усьому світі», підкреслили у відомстві.

    До списку обмежень включені, зокрема, Революційна національна поліція Куби – силовий орган, що входить до складу МВС республіки, а також його директор Оскар Кальехас Валькарсе та його перший заступник Эдді Сієрра Аріас.

    «Міністерство фінансів продовжить викривати та вводити санкції проти тих, хто сприяє кубинському режиму в порушенні прав людини»,- заявили в американському відомстві.

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    Теги: МВС США санкції Куба поліція
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    США ввели санкції проти поліції Куби