США ввели санкції проти поліції Куби

Нові санкції запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Революційної національної поліції Куби, а також двох високопоставлених керівників цього органу через їхню причетність до утисків мирних демонстрацій та переслідування опозиції. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

Нові санкції запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського, прийнятому в США для притягнення до відповідальності «винних у серйозних злочинах, порушеннях прав людини та корупції в усьому світі», підкреслили у відомстві.

До списку обмежень включені, зокрема, Революційна національна поліція Куби – силовий орган, що входить до складу МВС республіки, а також його директор Оскар Кальехас Валькарсе та його перший заступник Эдді Сієрра Аріас.

«Міністерство фінансів продовжить викривати та вводити санкції проти тих, хто сприяє кубинському режиму в порушенні прав людини»,- заявили в американському відомстві.