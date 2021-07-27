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    США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном

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    США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном - США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном
    США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном
    Фото з відкритих джерел

    Попередження вводиться в зв'язку з ризиками, викликаними «екстремістською або військовою діяльністю»

    Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило про введення нових обмежень на польоти над територією Афганістану для американських авіакомпаній.

    Польоти, що виконуються на висоті менше 26 тис. футів (близько 8 км), заборонені в районі польотної інформації Кабула, в який входить майже вся територія Афганістану, за винятком рейсів в столичний міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая.

    «Операторам польотів США на території і в повітряному просторі Афганістану нагадують, що повстанська діяльність і військові операції .. тривають в країні. Цивільні літаки, що летіли на низькій висоті, були пошкоджені», - йдеться в повідомленні.

    Попередження вводиться в зв'язку з ризиками, викликаними «екстремістською або військовою діяльністю». Нова заборона введена після посилення бойових дій між талібами і афганськими урядовими силами, оскільки війська США продовжують виводити з країни.

    Обмеження не поширюються на військові операції США.

    Раніше 28 червня FAA рекомендувало громадянам США не подорожувати до Афганістану через «Covid-19, злочинність, тероризм, громадянські заворушення, викрадення і озброєні конфлікти».

    Як повідомлялося, останні британські війська покидають Афганістан.

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    Теги: США Афганістан тероризм військові аеропорт
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    США вводять нові обмеження на польоти над Афганістаном