Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України

Резолюція не має сили закону, її подання розглядають як політичний сигнал підтримки України з боку значної частини Конгресу

У США група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла двопартійну резолюцію на підтримку України напередодні звернення президента США Дональда Трампа до нації. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Ініціаторами виступили сенатор-демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів НАТО в Сенаті США. За даними Reuters, резолюцію підтримали щонайменше 26 співавторів – приблизно порівну від обох партій.

У тексті резолюції сенатори висловлюють співчуття українському народові, відзначають мужність українців у протистоянні російській агресії та наголошують на необхідності тісної координації між союзниками по НАТО. Окремо підкреслюється, що будь-яке мирне врегулювання має поважати суверенітет і територіальну цілісність України та передбачати участь Києва як ключової сторони переговорів.

Серед співавторів-демократів – Майкл Беннет, Річард Дурбін, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус та Тім Кейн. Серед республіканців – Мітч Макконнелл, Джон Кертіс, Чак Грасслі, Роджер Вікер, Джеррі Моран, Дейв Маккормік та Сьюзен Коллінз.

Хоча резолюція не має сили закону, її подання розглядають як політичний сигнал підтримки України з боку значної частини Конгресу. Її оприлюднили за кілька годин до телевізійного звернення Трампа, яке збіглося з річницею російського вторгення.

Нагадаємо, сотні людей підтримали акцію до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Зупинимо зло разом». У різних країнах світу від Антарктиди до США люди вийшли на вулиці в підтримку України.

До слова, 24 лютого, головний символ французької столиці засяяв синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Напередодні будівля Єврокомісії в Брюсселі засяяла кольорами державного прапора України.