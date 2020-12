США запустили у космос надважкий супутник для розвідки

Компанія ULA вивела на орбіту Землі надважкий супутник радіоелектронної розвідки NROL-44 для потреб Національного управління військово-космічної розвідки США. Оператор запуску повідомляє, що супутник виводила ракета-носій Delta IV зі стартового комплексу SLC-37B на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Сама місія, характеристики супутника і його цілі засекречені. Як пише Інтерфакс із посиланням на колишнього співробітника NASA Девіда Бейкера, йдеться про супутник Advanced Orion (Mentor), оснащений антеною діаметром понад 100 метрів.

Супутник буде працювати на висоті 36 тисяч км і перехоплювати телеметричну інформацію, а також прослуховувати канали звʼязку геостаціонарних супутників.

32 images used for this animation as the D4H lifts off the pad!#ULA #NROL44 pic.twitter.com/1jBQkpluLn