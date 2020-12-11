  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США запустили у космос надважкий супутник для розвідки

    • Розсилка
    Супутник буде працювати на висоті 36 тисяч км - США запустили у космос надважкий супутник для розвідки
    Супутник буде працювати на висоті 36 тисяч км
    Фото: Twitter/Booster_Buddies

    Космічна компанія планує до 2023 року запустити на орбіту ще шість ракет

    Компанія ULA вивела на орбіту Землі надважкий супутник радіоелектронної розвідки NROL-44 для потреб Національного управління військово-космічної розвідки США. Оператор запуску повідомляє, що супутник виводила ракета-носій Delta IV зі стартового комплексу SLC-37B на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

    Сама місія, характеристики супутника і його цілі засекречені. Як пише Інтерфакс із посиланням на колишнього співробітника NASA Девіда Бейкера, йдеться про супутник Advanced Orion (Mentor), оснащений антеною діаметром понад 100 метрів.

    Супутник буде працювати на висоті 36 тисяч км і перехоплювати телеметричну інформацію, а також прослуховувати канали звʼязку геостаціонарних супутників.

    Зараз на орбіті Землі 49 американських космічних апаратів-шпигунів і мінімум 154 військових супутники.

    Нагадаємо, що NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць .

    Теги: США космос NASA Флорида Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies