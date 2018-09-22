Стала відома дата запуску космічної місії ЕкзоМарс



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Місія на Марс стартує 25 липня 2020 року

Друга міжнародна місія ЕкзоМарс відправиться до Червоної планети з космодрому Байконур у Казахстані

Російсько-європейська місія ЕкзоМарс відправиться до Марса в липні 2020 року, а в березні 2021 року російський модуль повинен посадити на планету європейський марсохід.

Про це повідомив глава держкорпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін.

«Всі учасники науково-виробничої кооперації з російсько-європейського проекту ЕкзоМарс підтвердили, що з графіка робіт не вибиваються. Місія на Марс стартує 25 липня 2020 року», - написав Рогозін у Twitter.

За його словами, 19 березня 2021 року російський десантний модуль «овинен ніжно посадити європейський марсохід на Червону планету».

Як уточнює «Интерфакс», друга міжнародна місія ЕкзоМарс відправиться до Червоної планети з космодрому Байконур у Казахстані. Для її доставки буде використовуватися російська ракета-носій «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М».

Посадкова платформа буде обладнана 11 російськими і двома європейськими науковими приладами. Через кілька днів після посадки з неї з'їде європейський марсохід, на якому також буде два російських прилади.

Раніше космічний телескоп TESS надіслав перший науковий знімок.

До слова, нещодавно космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.

ЕкзоМарс-2020 року - другий етап російсько-європейської місії ЕкзоМарс. У ході першого етапу до Марса в 2016 році на ракеті Протон-М запустили європейський орбітальний модуль Trace Gas Orbiter з двома російськими приладами і посадковий апарат Schiaparelli, який розбився при посадці 19 жовтня 2016 року.