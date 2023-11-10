Нетаньягу озвучив цілі ЦАХАЛ у Секторі Гази

Нетаньягу заявив, що його країна не збирається окуповувати Сектор Гази після війни

Ізраїль хоче сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна не збирається окуповувати Сектор Гази після війни, а лише хоче змінити життя у палестинському анклаві. Про це він заявив в інтерв'ю для Fox News, передає Associated Press.

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«Ми повинні бачити Газу демілітаризованою, дерадикалізованою і відбудованою», – сказав Нетаньягу.

Премʼєр зазначив, що Ізраїль хоче сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій.

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«І ми це робимо» – запевнив лідер Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує розширити гуманітарні паузи у Газі, і на це рішення відреагував президент США Джо Байден.

Також президент Джо Байден зажадав від ізраїльтян зупинення бойових дій на кілька днів, щоб спробувати звільнити заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. У відповідь Ізраїль погодився запровадити чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи в бойових діях на території сектора Гази, починаючи з четверга.

Нагадаємо, ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАСу. Як стверджують в ЦАХАЛ, керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАСу було знищено під час удару винищувача армії оборони Ізраїля.

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Раніше повідомлялося, що під час обшуків будівель в Газі сили ЦАХАЛ виявили спеціальні ракети, що технологічно відрізняються від відомих раніше типів. Повідомляється про знайдення нових видів озброєння, небачених раніше. Ця знахідка допоможе ЦАХАЛу вивчити нову зброю та покращити захист від неї.