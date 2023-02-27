Російський флешмоб дібрався до України: страждають підлітки

Бійки намагалися влаштувати у Полтаві, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську та Львові

У Харкові правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку. Поліція заявляє, що це було через запущений у Росії флешмоб. Про це повідомив голова поліції Харківської області Володимир Тимошко.

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Тимошко зазначив, що росіяни запустили флешмоб, результатом якого мала стати масова бійка на площі Конституції у Харкові. Проте поліція затримала всіх юнаків, які брали в цьому участь. Тепер правоохоронці запрошують батьків: з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.

У правоохоронних органах припускають, що інцидент міг бути пов'язаний із субкультурою «ПВК Редан», яка активно діє в Росії. Загалом до цього флешмобу в Харкові долучилися кілька десятків підлітків, але точну кількість поліцейські ще не підрахували, стверджує наш співрозмовник.

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Крім того, такі зібрання вже проводили у Полтаві, Дніпрі, Івано-Франківську та Львові. Для цього створено Telegram-канал.

Назва Редан взята із манги Hunter x Hunter. Геней Редан у цій манзі є злочинною організацією. Також відома як «Примарна трупа» або «Павук». Учасники субкультури Редан надихалися японським твором. Звідси їх символ – павук із цифрою 4. Також підлітки носять довге чорне волосся і називають себе неформалами. Імовірно, рух Редан було створено у вересні 2022 року. У цей час виник основний паблік «ВКонтакте», присвячений субкультурі. Його учасники обмінювалися локальними мемами, обговорювали одяг та музику. Проте вірусна популярність до них прийшла лише у лютому 2023 року після подій у московських ТЦ.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів за вихідні провели кілька рейдів із затриманнями підлітків у торгових центрах у кількох містах Росії. Представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Кажуть, що не асоціюють себе з приватною військовою компанією, а називаються так лише жартома.