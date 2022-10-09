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У Москві горіла телевежа (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Москві горіла телевежа (відео)
Рятувальники не виявили ознак горіння
фото з відкритих джерел

У Москві в неділю, 9 жовтня, загорілась телевізійна вежа

У столиці Росії Москві у неділю, 9 жовтня, загорілась телевізійна вежа. Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

На відео, яке поширюють російські пропагандисти видно, як Москві палає та іскриться телевежа. Проте московські рятувальники, яких викликали на місце інциденту, заявили, що вони не виявили ознак горіння. 

В екстрених службах Росії заявили, що потерпілих через займання на телевізійній вежі у Москві немає. 

Причина події – невідома.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

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Теги: Москва пожежа

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