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    Військова адміністрація Донеччини змінила час комендантської години

    Ворог не покидає спроб захопити всю територію області - Військова адміністрація Донеччини змінила час комендантської години
    Ворог не покидає спроб захопити всю територію області
    фото з відкритих джерел

    Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил

    Ситуація на Донеччині вкрай неспокійна. Ворог не покидає спроб захопити всю територію області, завдаючи постійних ударів.

    Через це було прийнято рішення змінити час комендантської години – з понеділка вона розпочинатиметься о 21:00, й триватиме до 05:00 ранку. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00», – зазначив Кириленко.

    Також Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил. За його словами, це питання особистої та громадської безпеки.

    Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

    Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

    За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація час комендантська година #stoprussia
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    Військова адміністрація Донеччини змінила час комендантської години