Посольство ще однієї країни рекомендує своїм громадянам виїхати з України

Громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну

Посольство Індії в Україні рекомендує своїм громадянам якнайшвидше залишити територію України, а також утриматися від поїздок в країну. Про це йдеться в оприлюдненій заяві посольства.

«Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та ескалацію бойових дій в Україні, громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну. Громадянам Індії, в тому числі студентам, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано якнайшвидше залишити Україну доступними способами», – йдеться у документі.

Як повідомлялося, російсько-індійський завод з виробництва автоматів Калашнікова АК-203 калібру 7,62 на 39 міліметрів в індійському місті Корві готовий розпочати випуск зброї до кінця 2022 року. Нагадаємо, у вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів.