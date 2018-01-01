Стало відомо, який порошок прислали Обамі
- Сьогодні, 09:29
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Порошок виявився безпечним
Білий порошок, який невідомі прислали в офіс екс-президента США Барака Обами у Вашингтоні у конверті, виявився дитячою присипкою. Про це повідомляє телеканал FOX 5 з посиланням на попередні дані слідства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в офіс екс-президента США Барака Обами у вівторок, 13 лютого, надіслали конверт із білим порошком. На місце інциденту виїхали співробітники поліції і пожежної служби, а також ФБР і Секретної служби США. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Напередодні повідомлялося, що невістку Дональда Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила листа з білим порошком усередині.
Конверт був адресований Дональд