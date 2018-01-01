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    Стало відомо, який порошок прислали Обамі

    Порошок виявився безпечним
    Білий порошок, який невідомі прислали в офіс екс-президента США Барака Обами у Вашингтоні у конверті, виявився дитячою присипкою. Про це повідомляє телеканал FOX 5 з посиланням на попередні дані слідства. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в офіс екс-президента США Барака Обами у вівторок, 13 лютого, надіслали конверт із білим порошком. На місце
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка

    Порошок виявився безпечним

    Білий порошок, який невідомі прислали в офіс екс-президента США Барака Обами у Вашингтоні у конверті, виявився дитячою присипкою. Про це повідомляє телеканал FOX 5 з посиланням на попередні дані слідства.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в офіс екс-президента США Барака Обами у вівторок, 13 лютого, надіслали конверт із білим порошком. На місце інциденту виїхали співробітники поліції і пожежної служби, а також ФБР і Секретної служби США. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Напередодні повідомлялося, що невістку Дональда Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила листа з білим порошком усередині.

    Конверт був адресований Дональд

    США Барак Обама ФБР
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