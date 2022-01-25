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    Стамбул засипало снігом: в аеропорту скасували всі рейси (відео)

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    Потужний снігопад обрушився на Туреччину - Стамбул засипало снігом: в аеропорту скасували всі рейси (відео)
    Потужний снігопад обрушився на Туреччину
    фото: haberturk.com

    В аеропорту під снігом обвалився дах одного із вантажних терміналів

    Через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту. Про це повідомляє турецьке видання Haber Turk.

    Муніципальні служби не встигають прибирати сніг із проїжджої частини, через ожеледицю рух деякими вулицями було паралізовано, було закрито також деякі поромні переправи.

    У водіїв виникли проблеми із видимістю на трасах, зростає кількість автомобільних аварій. Через десятибальні затори рух транспорту був дуже повільним.

    Університети у Стамбулі закриті до середи, 26 січня, у школярів тривають канікули, людей з інвалідністю та вагітних жінок звільнили від роботи протягом двох днів.

    Головний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявив, що скасував усі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, 25 січня, щоб «забезпечити «безпеку подорожей пасажирів».

    Зазначається, що поки що наземні команди аеропортових служб докладали зусиль, щоб розчистити злітно-посадкові смуги від снігу, літаки, які хотіли приземлитися в аеропорту, були змушені залишатися в повітрі.

    Два літаки, один із яких був вантажним, у яких закінчувалося пальне, було перенаправлено до інших аеропортів.

    Окрім того, в аеропорту під снігом обвалився дах одного із вантажних терміналів – ніхто не постраждав.

    За даними місцевого департаменту з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, близько 4600 осіб у понеділок опинилися у скрутному становищі через погодні умови, понад 6700 людей були доставлені до притулків, а тим, хто потребував, доставили тисячі контейнерів із харчами.

    Упродовж дня температура в турецькому місті опустилася до - 2 градусів, що на 4-6 градусів нижче за середні показники для січня. Метеорологи попереджають, що снігопад у Стамбулі триватиме щонайменше три дні.

    Місцева влада закликає громадян без потреби не виходити з будинків.

    Через несприятливі погодні умови в Дюзджі, Болу, Сакарії, Аксараї, Шанліурфі, Ерзінджані та Сівасі в гуртожитку було розміщено 6750 громадян. По всій країні 4603 особи було врятовано з місць, де вони застрягли, та відправлені до безпечних районів.

    Загалом у порятунку та розчистці заметів задіяно 72 081 особу, 33 450 транспортних засобів, машин та обладнання.

    Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

    До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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    Теги: Стамбул аеропорт Twitter снігопад
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    Стамбул засипало снігом: в аеропорту скасували всі рейси (відео)