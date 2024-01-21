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Росіяни на окупованих територіях створюють «загони Путіна» з пенсіонерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни на окупованих територіях створюють «загони Путіна» з пенсіонерів
Загони на ТОТ створюють за зразком чинних на території РФ «загонів Путіна»
фото з відкритих джерел

Окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі «совет ветеранов» 

Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів, щоб ті спілкувалися зі ЗМІ та агітували на виборах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). 

Зазначається, що загони створюють за зразком чинних на території РФ «загонів Путіна», які складаються з пенсіонерок, що мають хороші навички комунікації.

Перший такий осередок, який вони назвали «совет ветеранов», окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово члени цього загону будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.  

Із наближенням запланованих у РФ на березень місяць псевдовиборів президента, пенсіонерки агітуватимуть за диктатора Росії Володимира Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. 

«Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський «комсомол» та найбільше ностальгує за СРСР. Саме вони будуть розказувати, яке «велике майбутнє» мешканцям ТОТ будуватиме лідер з Кремля», – пише ЦНС.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

Нагадаємо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

Читайте також: Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
Теги: окупанти вибори в Росії окуповані території

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