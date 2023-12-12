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ЗСУ повідомили, як збій у «Київстарі» вплинув на роботу військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, як збій у «Київстарі» вплинув на роботу військових
Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі
фото ілюстративне

На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком

Збій у роботі мобільного оператора «Київстар» жодним чином не вплинув на дії українських військовослужбовців. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

«На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. Абсолютно немає впливу ситуації на дії військовослужбовців. Тому для звичайних цивільних громадян, можливо, є якісь незручності, але для військовослужбовців абсолютно не має жодного значення», – зазначив Фітьо.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

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Теги: військові робота послуги Київстар Олександр Комаров застосунок

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