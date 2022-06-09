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    Події в Україні

    Резніков розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті

    Щодня поранення зазнають до 500 українських бійців&nbsp; - Резніков розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті
    Щодня поранення зазнають до 500 українських бійців 
    фото: Генштаб ЗСУ

    Російські загарбники продовжують тиснути масою, але наражаються на потужний опір і несуть втрати

    Щодня у російські загарбники вбивають до 100 українських захисників. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

    «Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими», – зазначив Резніков.

    За його словами, окупанти продовжують тиснути масою, буксувати, наражатися на потужний опір, нести величезні втрати. «Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе! Слава Україні!» – додав він.

    Резніков також зазначив, що головним здобутком вважає збереження «синергії усього військово-політичного керівництва». «Це наша перевага, як країни, і ми не дамо її розхитати тим, хто вже працює з прицілом на рейтинги і політичні перспективи. Як я вже відзначив, усі, хто працює на оборону заради перемоги України – єдина команда. І наша спільна мета – здолати Росію, як би складно це не було», – написав міністр.

    Нагадаємо, на Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Резніков розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті