Страйк перевізників: на одному з пунктів пропуску машинам доводиться чекати по шість діб
У пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» машини стоять по 39 год
На окремих пунктах пропуску українсько-польського кордону, через блокування польськими перевізниками,час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до шести діб. Про це повідомила пресслужба Податкової адміністрації Польщі.
За даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пунктах пропуску становить:
«Гребенне-Рава Руська» - 140 год (майже шість діб);
«Медика-Шегині» він становить 67 год;
«Дорогуськ-Ягодин» – 39 год.
Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні страйкують перевізники лише однієї асоціації Польщі, а самі протестувальники раніше працювали на ринках Росії та Білорусі.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.
До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.
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