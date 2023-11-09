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Страйк перевізників: на одному з пунктів пропуску машинам доводиться чекати по шість діб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страйк перевізників: на одному з пунктів пропуску машинам доводиться чекати по шість діб
6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин»
фото з відкритих джерел

У пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» машини стоять по 39 год

На окремих пунктах пропуску українсько-польського кордону, через блокування польськими перевізниками,час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до шести діб. Про це повідомила пресслужба Податкової адміністрації Польщі.

За даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пунктах пропуску становить:

«Гребенне-Рава Руська» - 140 год (майже шість діб);
«Медика-Шегині» він становить 67 год;
«Дорогуськ-Ягодин» – 39 год.

Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні страйкують перевізники лише однієї асоціації Польщі, а самі протестувальники раніше працювали на ринках Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.

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Теги: Андрій Демченко страйк посол акція Польща

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