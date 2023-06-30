Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв

Нападник отримав поранення

У п'ятницю, 30 червня, жертвами стрілянини в аеропорту Кишинева стали дві людини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

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Наразі не уточнюється, чи ці люди поранені, чи загинули.

Правоохоронцям вдалося знешкодити чоловіка, що влаштував стрілянину.

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«Нападник отримав поранення, йому надають медичну допомогу», – пише видання News Maker.

Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Відомо, що Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.