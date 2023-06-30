Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв
Нападник отримав поранення
У п'ятницю, 30 червня, жертвами стрілянини в аеропорту Кишинева стали дві людини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.
Наразі не уточнюється, чи ці люди поранені, чи загинули.
Правоохоронцям вдалося знешкодити чоловіка, що влаштував стрілянину.
«Нападник отримав поранення, йому надають медичну допомогу», – пише видання News Maker.
Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.
Відомо, що Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.
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