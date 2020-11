Заворушення у Парижі: демонстранти палять авто, поліція застосувала сльозогінний газ

У суботу на протести вийшли близько 22 тисяч осіб по всій країні.

У Парижі демонстранти підпалили і розбили кілька автомобілів. Біля площі Бастилії учасники акції побудували барикади і почали закидати поліцію пляшками. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Як повідомляє BFM.TV, в цю суботу на території Франції було заплановано кілька демонстрацій проти законопроекту «Про глобальну безпеку» і одним з його заходів є обмеження можливості зйомок поліцейських.

NEW - Outside wall of the Bank of France set on fire in #Paris.pic.twitter.com/jCMufF2l83 — Disclose.tv (@disclosetv) November 28, 2020

Згідно з повідомленням Le Figaro, зіткнення почалися в районі площі Бастилії. Там молоді люди в чорному побудували барикаду і почали кидати пляшки в поліцію, в відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Clashes in #Paris and elsewhere in France today as huge crowds take to the streets against a new security law that (among other things) would make it illegal to film the police https://t.co/9zDAUdWe9Z — Ill Will Editions (@illwilleditions) November 28, 2020

Також демонстранти почали підпалювати припарковані автомобілі. Загоряння гасять пожежні бригади.

Chaos in #Paris as thousands take to the streets today in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/6yE54xCDtH — Disclose.tv (@disclosetv) November 28, 2020

