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    У світі

    Заворушення у Парижі: демонстранти палять авто, поліція застосувала сльозогінний газ

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    У&nbsp;Парижі&nbsp;демонстранти підпалили і розбили кілька автомобілів - Заворушення у Парижі: демонстранти палять авто, поліція застосувала сльозогінний газ
    У Парижі демонстранти підпалили і розбили кілька автомобілів

    У суботу на протести вийшли близько 22 тисяч осіб по всій країні.

    У Парижі демонстранти підпалили і розбили кілька автомобілів. Біля площі Бастилії учасники акції побудували барикади і почали закидати поліцію пляшками. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

    Як повідомляє BFM.TV, в цю суботу на території Франції було заплановано кілька демонстрацій проти законопроекту «Про глобальну безпеку» і одним з його заходів є обмеження можливості зйомок поліцейських.

    За даними влади, в суботу на протести вийшли близько 22 тисяч осіб по всій країні.

    Згідно з повідомленням Le Figaro, зіткнення почалися в районі площі Бастилії. Там молоді люди в чорному побудували барикаду і почали кидати пляшки в поліцію, в відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

    Також демонстранти почали підпалювати припарковані автомобілі. Загоряння гасять пожежні бригади.

    До слова, нещодавно у Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину.

    Теги: акція Франція Париж протест поліція
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