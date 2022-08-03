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Росія визнала загибель «зниклих» моряків із крейсера «Москва»

Надія Клочко
Сьогодні, 18:43 glavcom.ua
Росія визнала загибель «зниклих» моряків із крейсера «Москва»
Син Дмитра Шкребця був матросом на крейсері «Москва»
фото з відкритих джерел

Дмитро Шкребець отримав свідоцтво про загибель сина на 110-й день після його смерті

Через декілька місяців після того, як у квітні у російський крейсер «Москва» затонув внаслідок влучання у нього української ракети, батько одного зі строковиків отримав свідоцтво про смерть сина. Весь цей час 20-річний Єгор Шкребець вважався зниклим безвісти. Про це Дмитро Шкребець, батько загиблого матроса, повідомив у соцмережах.

Чоловік зазначив, свідоцтво про смерть сина він отримав 1 серпня у Будинку офіцерів у Севастополі. Це сталось на 110-ий день після загибелі Єгора Шкребця.

У документі вказано, що 20-річнй Єгор Шкребець загинув 13 квітня, тобто у день, коли затонув російський крейсер.

Росія визнала загибель «зниклих» моряків із крейсера «Москва» фото 1
Росія визнала загибель «зниклих» моряків із крейсера «Москва» фото 2
Свідоцтво про смерть Єгора Шкребця

«Шкребець Єгор Дмитрович, матрос строкової служби по призову, старший постової служби оснащення, офіційно визнаний Генеральним штабом учасником бойових дій у складі екіпажу крейсера «Москва» – загинув. Тепер і документально», – написав Дмитро Шкребець.

Як відомо, російське військове керівництво та ЗМІ тривалий час замовчувало кількість загиблих на крейсері «Москва», який українські Збройні сили потопили ще 13 квітня. Корабель уразили ракетами «Нептун». Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних «відписок» військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про «Москву» і почав публікувати інформацію у соцмережах. Згодом він повідомив, що його ноутбук забрали на «експертизу» російські силовики.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

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Теги: флот Крим війна росія

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