Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія визнала загибель п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія визнала загибель п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва»
фото: Телеграм-канал

Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна

Міністерство оборони країни-агресорки офіційно визнало смерть п'ятого моряка на затопленому крейсері «Москва». Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

Повідомляється, що Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна, який був старшим мічманом на крейсері. З квітня він значився зниклим безвісти.  «11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть», – повідомила Мерзлякова.

Зазначимо, Черемискін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він є всього лише п'ятим підтвердженим загиблим на флагмані Чорноморського флоту РФ. Хоча спочатку російська сторона говорила про одного загиблого.

Нагадаємо, Україна завдала удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.  Як повідомлялося, Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого українськими військовими крейсера «Москва».

Читайте також:

Теги: війна Москва окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Син Дмитра Шкребця був матросом на крейсері «Москва»
Росія визнала загибель «зниклих» моряків із крейсера «Москва»
3 серпня, 18:43
Криворог досі вважається зниклим безвісти
На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту
27 липня, 20:07
Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса поскаржився на нове нещастя
Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса поскаржився на нове нещастя
2 липня, 20:46

Політика

Росія визнала загибель п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва»
Росія визнала загибель п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва»
Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні «бонсай-армії» – Боррель
Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні «бонсай-армії» – Боррель
Росія забирає з Сирії свої системи ППО, – ЗМІ (фото)
Росія забирає з Сирії свої системи ППО, – ЗМІ (фото)
Кабмін виділить гроші школам на підготовку до опалювального сезону
Кабмін виділить гроші школам на підготовку до опалювального сезону
Британія, попри офіційні заяви, продовжує імпорт російського палива
Британія, попри офіційні заяви, продовжує імпорт російського палива
Сербія оголосила про поступки Косово. Але є умова
Сербія оголосила про поступки Косово. Але є умова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
50K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
30K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
29K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
27K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
19K
Російське місто повстало проти безпардонних... російських туристів (фото)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту