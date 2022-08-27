Росія визнала загибель п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва»

Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна

Міністерство оборони країни-агресорки офіційно визнало смерть п'ятого моряка на затопленому крейсері «Москва». Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

Повідомляється, що Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна, який був старшим мічманом на крейсері. З квітня він значився зниклим безвісти. «11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть», – повідомила Мерзлякова.

Зазначимо, Черемискін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він є всього лише п'ятим підтвердженим загиблим на флагмані Чорноморського флоту РФ. Хоча спочатку російська сторона говорила про одного загиблого.

Нагадаємо, Україна завдала удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув. Як повідомлялося, Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого українськими військовими крейсера «Москва».