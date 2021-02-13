Байден хоче добитися екстрадиції Ассанжа в США

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору

Мін'юст США оскаржив постанову, згідно з якою Ассанж не може бути виданий американській стороні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує домагатися екстрадиції з Великобританії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Раніше Мін'юст США висунув проти Ассанжа 18 кримінальних звинувачень.

Про це пише New York Times.

Згідно з повідомленням, адміністрація Байдена дала зрозуміти, що на даний момент продовжує вживали його попередником спроби притягнути до відповідальності Джуліана Ассанжа.

Наголошується, що Мін'юст США оскаржив постанову, згідно з якою Ассанж не може бути виданий американській стороні. Всього австралійцю загрожує до 175 років в'язниці.

Зараз Ассанж перебуває у британській в'язниці. До цього 7 років він переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Раніше правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці суворого режиму Белмарш.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно творця WikiLeaks.

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.