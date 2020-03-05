Суд в Гаазі дозволив розслідування військових злочинів в Афганістані
Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства
У Гаазі Міжнародний кримінальний суд схвалив початок розслідувань здогадуваних військових злочинів в Афганістані.
Про це повідомляє АР.
«Апеляційні судді в Міжнародному кримінальному суді в четвер дали зелене світло прокурорам для початку розслідування стосовно талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ за військові злочини і злочини проти людяності», - йдеться у повідомленні.
Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства.
Зазначимо, що в минулому році судді попереднього провадження визнали, що в Афганістані були здійснені широко поширені злочини, але відхилили розслідування, заявивши, що це не відповідає інтересам правосуддя, оскільки припустима відсутність співпраці сторін означала, що вироки у кінцевому підсумку будуть малоймовірними.
Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати»