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    У світі

    Суд в Гаазі дозволив розслідування військових злочинів в Афганістані

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    Розслідування стосуватимуться талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ - Суд в Гаазі дозволив розслідування військових злочинів в Афганістані
    Розслідування стосуватимуться талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ

    Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства

    У Гаазі Міжнародний кримінальний суд схвалив початок розслідувань здогадуваних військових злочинів в Афганістані.

    Про це повідомляє АР.

     «Апеляційні судді в Міжнародному кримінальному суді в четвер дали зелене світло прокурорам для початку розслідування стосовно талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ за військові злочини і злочини проти людяності», - йдеться у повідомленні.

    Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства.

    Зазначимо, що в минулому році судді попереднього провадження визнали, що в Афганістані були здійснені широко поширені злочини, але відхилили розслідування, заявивши, що це не відповідає інтересам правосуддя, оскільки припустима відсутність співпраці сторін означала, що вироки у кінцевому підсумку будуть малоймовірними.

    Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати»

    США Афганістан Міжнародний кримінальний суд ЦРУ військові розслідування злочини проти людяності Талібан
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