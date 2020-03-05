Суд в Гаазі дозволив розслідування військових злочинів в Афганістані



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Розслідування стосуватимуться талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ

Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства

У Гаазі Міжнародний кримінальний суд схвалив початок розслідувань здогадуваних військових злочинів в Афганістані.

Про це повідомляє АР.

«Апеляційні судді в Міжнародному кримінальному суді в четвер дали зелене світло прокурорам для початку розслідування стосовно талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ за військові злочини і злочини проти людяності», - йдеться у повідомленні.

Суд новим рішенням скасував рішення за попереднім провадженням, прийняте у квітні 2019 року, щодо зупинки слідства.

Зазначимо, що в минулому році судді попереднього провадження визнали, що в Афганістані були здійснені широко поширені злочини, але відхилили розслідування, заявивши, що це не відповідає інтересам правосуддя, оскільки припустима відсутність співпраці сторін означала, що вироки у кінцевому підсумку будуть малоймовірними.

Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати»