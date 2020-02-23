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    У світі

    Туреччина і Афганістан закривають кордон з Іраном через коронавірус

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    Протягом п&rsquo;ятниці, 21 лютого 2020 року,&nbsp;кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345 - Туреччина і Афганістан закривають кордон з Іраном через коронавірус
    Протягом п’ятниці, 21 лютого 2020 року, кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345

    Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік

    Туреччина з 23 лютого закриває кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу. Про це повідомляє CNN Turk.

    За даними Міністерства охорони здоров’я Ірану, число непідтверджених випадків перевищує 700, а кількість інфікованих перевищує 40. Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік.

    Відзначимо, що точний період карантину ще не встановлено. Влада країни найближчим часом оголосить, коли буде відкрито сухопутний кордон і чи будуть зупинені залізничні рейси.

    За даними TOLO News, Афганістан слідом за Туреччиною закриває кордон з Іраном через коронавируса.

    Нагадаємо, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

    Нагадаємо, протягом п’ятниці, 21 лютого 2020 року, кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження. Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

    Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

    Туреччина Афганістан кордон влада вірус
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