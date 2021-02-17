Суд відновив комендантську годину в Нідерландах

Комендантська година діятиме в Нідерландах щонайменше до 2 березня

Противники коронавірусу намагалися через суд скасувати комендантську годину

Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.

Про це пише DW.

Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову, поданого фондом «Правда про вірус».

Фонд «Правда про вірус» раніше подав позов, в якому стверджувалося, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.

Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня.

В кінці січня її запровадження призвело до протестів, що переросли у заворушення.

До слова, у Латвії скасували комендантську годину.