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    Суд відновив комендантську годину в Нідерландах

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    <p>Комендантська година діятиме в Нідерландах щонайменше до 2 березня</p> - Суд відновив комендантську годину в Нідерландах

    Комендантська година діятиме в Нідерландах щонайменше до 2 березня

    Противники коронавірусу намагалися через суд скасувати комендантську годину

    Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.

    Про це пише DW.

    Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову, поданого фондом «Правда про вірус».

    Фонд «Правда про вірус» раніше подав позов, в якому стверджувалося, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.

    Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня.

    В кінці січня її запровадження призвело до протестів, що переросли у заворушення.

    До слова, у Латвії скасували комендантську годину.

    Теги: суд Нідерланди суддя карантин коронавірус комендантська година
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