Суд відновив комендантську годину в Нідерландах
Комендантська година діятиме в Нідерландах щонайменше до 2 березня
Противники коронавірусу намагалися через суд скасувати комендантську годину
Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.
Про це пише DW.
Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову, поданого фондом «Правда про вірус».
Фонд «Правда про вірус» раніше подав позов, в якому стверджувалося, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.
Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня.
В кінці січня її запровадження призвело до протестів, що переросли у заворушення.
До слова, у Латвії скасували комендантську годину.