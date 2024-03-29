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Світ на порозі пенсійної кризи. Голова найбільшого інвестфонду дав настанови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світ на порозі пенсійної кризи. Голова найбільшого інвестфонду дав настанови
Пенсіонери мають підготуватись до кризи
фото із відкритих джерел

Керівник BlackRock Ларрі Фінк каже, що так зване «покоління бебі-бумерів» має «обов’язок» допомагати молодим поколінням

Світу загрожує серйозна пенсійна криза через те, що тривалість життя людей значно зросла. Таку думку висловив Ларрі Фінк, голова та CEO найбільшого у світі керуючого фонду BlackRock, у віданні якого перебувають активи на трильйони доларів. Про це пише The Telegraph.

За словами Фінка, триваліше життя означає, що багатьом працівникам, мабуть, доведеться виходити на пенсію пізніше, щоб їх заощаджень вистачило до самої смерті. «Ніхто не повинен працювати довше, ніж хоче. Але я думаю, що це трохи дивно, що наша основна ідея про правильний пенсійний вік – 65 років – бере свій початок з часів Османської імперії», – заявив Фінк у своєму щорічному листі інвесторам.

Мільярдер запитує, яким має бути середній вік виходу на пенсію, коли люди регулярно доживають до 90 років. На думку Фінка, політика Нідерландів щодо підвищення пенсійного віку відповідно до очікуваної тривалості життя є одним із можливих рішень.

Глава BlackRock 71-річний Ларрі Фінк визнав: він боїться, що робиться недостатньо для того, щоб забезпечити людям достатньо грошей, щоб зберегти свою пенсію, і що потрібні «негайні» дії, щоб допомогти людям створити більш значний пенсійний фонд, коли вони постаріють.

Ларрі Фінк сказав, що хоче «почати розмову» про це питання, оскільки демографічні зміни в усьому світі призводять до швидкого старіння населення, а країни потребують розвитку ринків капіталу в стилі США, щоб допомогти платити пенсіонерам.

«Як суспільство, ми зосереджуємо величезну кількість енергії на тому, щоб допомогти людям жити довше. Але навіть частка цих зусиль не витрачається на те, щоб допомогти людям дозволити собі ці додаткові роки», – підсумував Фінк.

Ларрі Фінк вважає, що робиться недостатньо для того, щоб людям вистачало грошей на пенсії
Ларрі Фінк вважає, що робиться недостатньо для того, щоб людям вистачало грошей на пенсії

Варто зазначити, що Ларрі Фінк вважається однією з найвпливовіших постатей на світовій фінансовій арені, а його заяви часто задають тон політичним дискусіям по всьому світу. Станом на кінець 2023 року активи під управлінням започаткованого ним фонду BlackRock становили близько $10 трлн.

До слова, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень. Про це повідомило видання «На пенсії». Надбавку до пенсійних виплат у розмірі 520 гривень можуть отримати громадяни віком від 65 років. Проте також пенсіонери повинні мати необхідний стаж – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Відповідно до українського законодавства, такі пенсіонери не можуть отримувати виплати, нижчі за 40% мінімальної заробітної платні. Тоді як з 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата до 7100 гривень, проте перерахунок виплат для цієї категорії пенсіонерів вирішили перенести на березень. Це потрібно зробити для того, щоб провести його разом зі щорічною індексацією.

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