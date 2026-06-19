«Талібан» заборонив чиновникам смартфони: порушникам знищують гаджети

Аналітики припускають, що нові обмеження для держслужбовців можуть стати прелюдією до загальнонаціональної заборони смартфонів

Рух «Талібан» запровадив в Афганістані заборону на використання смартфонів державними службовцями та бойовиками угруповання – документ набрав чинності цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Директиву видали військові суди «Талібану». Вона стосується «вищих, нижчих чинів, рядових моджахедів і обслуговуючого персоналу» – будь-який виняток вимагає письмового указу верховного лідера руху Хайбатулли Ахундзади.

«Якщо хтось скористається таким пристроєм, його мобільний телефон буде розбитий, а на порушника буде накладено законне шаріатське покарання», – йдеться в наказі.

В одному з відео, що з'явилися в мережі, представник «Талібану» зачитує текст заборони з власного телефону, поки інша людина демонстративно розбиває гаджети.

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За даними джерел у країні, на місцях нову заборону впроваджують по-різному: десь вона стосується лише чиновників, а в деяких провінціях – уже й жінок, цивільних, медиків, учителів та студентів. Аналітик, який досліджує ситуацію в Афганістані, зауважив, що частина рішень ухвалюється на місцевому рівні, але це також може бути перевіркою реакції суспільства перед повноцінною загальнонаціональною забороною.

Можливі причини рішення

Серед чинників, які могли вплинути на ухвалення нового наказу:

протести в західному місті Герат після затримання жінок за «неправильний хіджаб», під час яких бойовики стріляли в натовп і вбили щонайменше двох людей;

побоювання внутрішніх витоків інформації – чиновники фотографують документи на смартфони й записують засідання, після чого матеріали потрапляють у публічний простір ще до офіційного затвердження керівництвом;

занепокоєння падінням продуктивності праці держслужбовців через постійне використання гаджетів.

За словами аналітика, проблема витоків інформації та втрати робочого часу через телефони є універсальною для багатьох країн, однак саме підхід «Талібану» – законодавча заборона на державному рівні – є унікальним явищем.

У провінції Герат двоє державних службовців розповіли, що неформальна заборона на телефони діяла вже кілька місяців: гаджети просто забороняли приносити на роботу, а за порушення – конфісковували й розбивали. Один зі співробітників оцінив свої втрати у близько 8 тис. афгані (приблизно 127 доларів).

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Талібан» уже відключав інтернет в Афганістані – тоді це пояснювали боротьбою з аморальністю, але рішення паралізувало банківську сферу, авіацію та екстрені служби, тому за кілька днів зв'язок відновили.

До слова, попередні обмеження «Талібану» переважно торкалися жінок: режим уже видавав нові правила щодо громадського транспорту, музики, гоління та публічних виступів.