Відпочинок на курортах Італії опинився під загрозою через небезпечну воду

Влада Апулії, Тоскани та Сицилії закликає туристів не заходити в воду

На окремих ділянках узбережжя Італії зафіксували підвищену концентрацію потенційно токсичної мікроводорості Ostreopsis cf. ovata. Місцева влада та природоохоронні служби рекомендують туристам не заходити у воду, якщо вона стала каламутною, вкрилася піною або на поверхні моря чи прибережних скелях з'явилася коричнева плівка. Про це пише «Главком» з посиланням на регіональні природоохоронні агентства Італії (ARPA).

Так, одне з офіційних попереджень опублікував муніципалітет Ачі-Кастелло на Сицилії після отримання результатів екологічного моніторингу набережної Скардаміано. У повідомленні зазначається, що концентрація Ostreopsis cf. ovata досягла рівня тривоги відповідно до рекомендацій Національного інституту охорони здоров'я Італії. Втім автоматичної заборони на купання не запроваджували. Жителів і туристів попросили дотримуватися запобіжних заходів та стежити за подальшими повідомленнями влади.

За даними регіональних агентств із захисту довкілля, цього літа підвищені концентрації водорості також виявляли в інших регіонах країни, зокрема в Апулії та Тоскані. У регіоні Апулія фахівці пояснюють, що Ostreopsis ovata найчастіше розмножується у теплій морській воді біля кам'янистих берегів, у бухтах і місцях зі слабким водообміном. Сприятливими умовами для її розвитку є тривала спека, інтенсивне сонячне випромінювання та висока температура води.

У середині липня перевищення критичного рівня зареєстрували на ділянці вільного пляжу між площами Балеарі та Сардинія.

Небезпека для здоров'я та особливості водорості

Ostreopsis ovata є мікроскопічною водорістю тропічного походження, яка адаптувалася до умов Середземномор’я. Вона активно розмножується у теплій прибережній воді з кам’янистим дном, за інтенсивного сонця та слабкого водообміну.

При цьому фахівці наголошують, що небезпеку становить не лише контакт із морською водою. Під час хвилювання моря або сильного вітру токсини та частинки клітин водорості можуть потрапляти в повітря разом із морським аерозолем. Через це влада рекомендує не перебувати на пляжах і скелях, якщо вітер дме з моря в бік суші. Особливої обережності радять дотримуватися дітям, людям похилого віку, а також людям із бронхіальною астмою, алергіями чи іншими захворюваннями органів дихання.

За інформацією італійських екологічних служб, вплив токсинів може спричиняти подразнення очей і шкіри, кашель, біль у горлі, утруднене дихання, головний біль, підвищення температури та загальне нездужання. Симптоми зазвичай минають після припинення контакту з токсинами, однак у разі їх появи рекомендується звернутися до лікаря.

Моніторинг поширення Ostreopsis ovata на італійському узбережжі триває. Місцева влада обіцяє оперативно інформувати населення та туристів про зміни ситуації й, за необхідності, запроваджувати додаткові заходи безпеки.

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