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Заборонено публічно співати й читати. Таліби видали нові правила для жінок в Афганістані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заборонено публічно співати й читати. Таліби видали нові правила для жінок в Афганістані
Після приходу до влади талібів права жінок в Афганістані стали систематично обмежувати
фото: EPA

Водночас чоловікам приписано носити штани принаймні до колін і бороду, «яка не повинна бути занадто короткою»

Угруповання Талібан, яке править в Афганістані, видало низку нових законів, які обмежують права людей. Про це повідомляє CNN.

Нові закони набули чинності 21 серпня – після того, як їх затвердив верховний лідер Хібатуллой Ахундзаде. Нові обмеження торкнуться таких аспектів повсякденного життя, як громадський транспорт, музика, гоління, святкування.

Серед нових правил є 13-та стаття, яка зобов’язує жінок завжди покривати своє тіло у громадських місцях, зокрема закривати обличчя, щоб «не спокушати себе та інших». Одяг не повинен бути тонким, тісним чи коротким. Жінки також повинні покриватись перед чоловіками та жінками-немусульманками, щоб «запобігти розбещенню».

Жіночий голос визнали інтимним, відтак інші люди не повинні чути, як жінка вголос співає або читає на публіці. Жінкам також заборонено дивитись на чоловіків, якщо між ними немає родинних чи шлюбних зв’язків.

«Іншаллах, ми запевняємо вас, що цей ісламський закон допоможе просувати чесноти та викорінення пороку», – заявив представник уряду Маулві Абдул Гафар Фарук.

Документ складається з 35 статей і є першою офіційною декларацією законів про гріхи та чесноти в Афганістані відтоді, як таліби захопили владу у 2021 році.

Ці закони дозволять уряду регулювати особисту поведінку, використовуючи покарання, зокрема арешти чи попередження, якщо вони отримають скаргу від поліції моралі про порушення закону афганцями.

Закони заборонять публікацію зображень живих істот, відтворення музики, підвозити жінок, які подорожують самостійно. Закони також зобов’язують водіїв та пасажирів молитись у встановлений час.

Чоловікам ж приписано носити штани принаймні до колін і бороду, «яка не повинна бути занадто короткою». Також накладається заборона на гомосексуальність та азартні ігри. Чоловікам заборонено розривати шлюбні стосунки, і до них висунуто вимогу регулярно молитися.

Нагадаємо, таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди». 

Рада ООН з прав людини у 2022 році призначила Беннетта для моніторингу ситуації з правами людини в Афганістані після приходу до влади в країні «Талібану». Беннетт, який раніше заявляв, що поводження талібів з жінками може бути прирівняне до злочину проти людяності, наразі перебуває за межами Афганістану, але кілька разів відвідував країну для оцінки ситуації.

Як відомо, спортсменку-біженку було дискваліфіковано з Олімпіади за гасло «Волю афганським жінкам».

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Теги: громадський транспорт музика закон Талібан транспорт жінка азартні ігри обмеження

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