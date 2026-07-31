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Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська
Тисячі мігрантів прорвалися до Іспанії морем і через паркан
фото: Reuters

Лише за останні дні до анклаву прибули від двох до трьох тисяч мігрантів, більшість із яких дісталися узбережжя вплав із марокканського міста Фнідек, долаючи близько п'яти кілометрів морем

Іспанія направила військових до північноафриканського анклаву Сеута після того, як тисячі мігрантів із Марокко незаконно перетнули кордон морем і суходолом. Місцева влада заявляє, що ситуація вийшла з-під контролю, а центри прийому вже переповнені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EFE та The Guardian.

Увечері 30 липня Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило про направлення до Сеути 60 військовослужбовців Збройних сил та ще 30 співробітників Цивільної гвардії.

«Збройні сили підсилять Цивільну гвардію у здійсненні її повноважень та будь-яких інших, які можуть бути необхідними для підтримки безпеки в місті Сеута», – заявили в іспанському МВС.

Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська фото 1
фото: Reuters

За даними іспанських ЗМІ, лише за останні дні до анклаву прибули від двох до трьох тисяч мігрантів, більшість із яких дісталися узбережжя вплав із марокканського міста Фнідек, долаючи близько п'яти кілометрів морем. Інші перелазили через прикордонну огорожу.

На відео, оприлюднених місцевими ЗМІ, видно натовпи людей, які біжать пляжами, проходять уздовж хвилерізів та масово перетинають кордон. Серед прибулих переважають молоді чоловіки, однак є також жінки та діти.

Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці: влада стягує війська фото 2
фото: Reuters

Президент автономного міста Сеута Хуан Хесус Вівас заявив, що місто переживає «абсолютний хаос» та звернувся до центральної влади із закликом запровадити надзвичайний стан. За його словами, центри тимчасового розміщення переповнені, сотні людей змушені ночувати просто неба, а заклади для неповнолітніх мігрантів працюють із навантаженням, що значно перевищує їхню місткість.

Сеутаавтономне місто Іспанії на північному узбережжі Африки, яке межує з Марокко. Разом із Мелільєю це єдина сухопутна ділянка кордону між Європейським Союзом та Африкою. Через своє географічне розташування Сеута вже багато років залишається одним із головних маршрутів нелегальної міграції до ЄС. Мігранти намагаються потрапити до анклаву, перепливаючи море або долаючи багатометрову прикордонну огорожу. Найбільша міграційна криза в Сеуті сталася у травні 2021 року, коли лише за два дні до міста потрапили понад 8 тис. людей. Нинішній наплив мігрантів став найбільшим відтоді.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд забезпечить «негайну відповідь» на ситуацію та відвідає регіон. За інформацією Reuters, Мадрид також працює з владою Марокко над прискоренням повернення осіб, які незаконно потрапили до Сеути.

Водночас, за даними італійського видання Corriere della Sera, уряд Італії розглядає можливість тимчасового відновлення прикордонного контролю щодо Іспанії через різке загострення міграційної ситуації. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що неконтрольована нелегальна міграція становить загрозу національній безпеці.

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Причиною різкого збільшення потоку мігрантів місцева влада називає, зокрема, недавнє рішення Верховного суду Іспанії, яке заборонило негайно повертати до Марокко людей, що дісталися Сеути морем, без проходження відповідної правової процедури. Водночас правозахисники сумніваються, що саме це рішення стало головною причиною нинішньої хвилі міграції.

До слова, 30 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що понад мільйон нелегальних іммігрантів подали заявки на легалізацію свого статусу в межах нової урядової програми.

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Теги: мігранти надзвичайний стан Іспанія

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