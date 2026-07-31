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Щасливчик із Флориди виграв грандіозний джекпот у $800 мільйонів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Щасливчик із Флориди виграв грандіозний джекпот у $800 мільйонів
У США житель Флориди виграв $800 мільйонів у лотерею Mega Millions
фото: Мagnific

Імовірність тріумфу була майже нульовою, однак один влучний квиток перетворив звичайного жителя на володаря шаленого статку

У США власник лотерейного квитка Mega Millions, придбаного у штаті Флорида, виграв джекпот у розмірі 800 мільйонів доларів. Це найбільший виграш у Mega Millions з початку 2026 року та один із десяти найбільших джекпотів за всю історію цієї лотереї. Про це пише Главком з посиланням на The Еconomic Тimes.

Зазначається, що переможний квиток збігся з усіма шістьма виграшними номерами: 34, 48, 49, 59, 70 та додатковою кулею Mega Ball 12. Шанси вгадати всю комбінацію становлять приблизно 1 до 290,4 мільйона. Для порівняння, в іншій популярній американській лотереї Powerball шансы на джекпот ще нижчі – 1 до 292,2 мільйона.

Наразі ім'я переможця не розкривають. Він зможе обрати один із двох варіантів отримання призу. Перший передбачає виплату всієї суми у вигляді щорічних платежів протягом приблизно 30 років. Другий – одноразову грошову виплату, яка становить 344,2 мільйона доларів до сплати податків. Саме цей варіант найчастіше обирають переможці американських лотерей.

Якщо переможець обере одноразову виплату, із суми буде утримано федеральний податок. Після обов'язкового авансового утримання 24% він отримає близько 261,6 мільйона доларів. Після остаточного розрахунку податку за максимальною федеральною ставкою 37% фактичний дохід може скоротитися приблизно до 216,8 мільйона доларів. Важливим плюсом для переможця є те, що у штаті Флорида відсутній місцевий податок на виграші в лотерею, а також немає штатного податку на доходи фізичних осіб.

Після розіграшу головного призу джекпот Mega Millions повернувся до стартового рівня – 50 мільйонів доларів. Під час цього ж тиражу також було продано квитки з виграшами другого рівня: на 5 мільйонів доларів в Іллінойсі та 3 мільйони доларів у штаті Нью-Йорк.

Нагадаємо, Федеральний суд у США зобов'язав Ілона Маска дати свідчення під присягою у справі щодо розіграшів по $1 млн, які проводив пов'язаний із ним політичний комітет America PAC напередодні президентських виборів 2024 року. Позивачі стверджують, що переможців нібито обирали не випадково, як було заявлено, а заздалегідь визначали як потенційних прихильників кампанії. Суд також вирішив продовжити розгляд одного з позовів, який стосується можливого введення виборців в оману для збору їхніх персональних даних. Водночас рекомендацію щодо іншого позову про порушення договору суддя запропонувала відхилити. Сам Маск і його представники заперечують звинувачення, а остаточне рішення у справі ще не ухвалене.

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Теги: лотерея США гроші

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