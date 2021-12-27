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    Танкіст з «Айдару» покарав поляків, які напали на українців у хостелі

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    Українець дав відсіч чотирьом нападникам - Танкіст з «Айдару» покарав поляків, які напали на українців у хостелі
    Українець дав відсіч чотирьом нападникам
    фото: скріншот із відео

    У Польщі стався конфлікт між місцевими та українцями

    У польському Вроцлаві у хостел, де живуть українці, вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний сержант танкової роти батальйону «Айдар» у ЗСУ Віталій Корун.

    «П'яні (нападники – ред.) почали кричати що вони «бажають відвідати української крові»... Але на їхню біду в цьому хостелі в той час був танкіст з «Айдару». Акс виконав їхнє бажання – ці де*іли відчули смак крові, тільки своєї», – написав Корун.

    У двох із нападників на українців вибиті зуби, двоє інших утекли, коли побачили спротив.

    «Поліцію не викликали, викинули цих му*аків на вулицю. Акс в нормі, тільки кулак свій трохи пошкодив», – додав військовий.

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    Нагадаємо, у Польщі українець помер відразу після затримання поліцією.

    Раніше у Ґданську троє поляків жорстоко побили 24-річного українця через національність. Хлопець із пораненнями руки та голови потрапив до лікарні.

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    Теги: Польща ЗСУ Айдар українці
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    Танкіст з «Айдару» покарав поляків, які напали на українців у хостелі