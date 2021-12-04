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    У Польщі українець помер відразу після затримання поліцією

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    Польська поліція запевняє, що її дії ніяк не вплинули на стан затриманого громадянина України - У Польщі українець помер відразу після затримання поліцією
    Польська поліція запевняє, що її дії ніяк не вплинули на стан затриманого громадянина України
    фото: Beata Zawrzel/REPORTER

    Поліція запевняє, що не застосовували фізичну силу проти чоловіка

    У Польщі в місті Скерневиці після затримання поліцією із невідомих причин помер 38-річний українець. Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska.

    За даними видання, спочатку громадянин України ввечері п’ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. Він вдарив її палицею і погрожував іншим людям, поводячись агресивно. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

    Як зазначається, поліцейські прибули приблизно о 17:30, правоохоронці вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.

    У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати парамедики, але через годину констатували смерть.

    «Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин», – заявили в управлінні поліції у Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.

    Нагадаємо, у місті Зелена Гура на заході Польщі знайшли мертвим українця. Він разом із такими ж заробітчанами мешкав в одній квартирі.

    Нагадаємо, у Польщі загинула 51-річна українка, її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце.

    Як відомо, у Вроцлаві після затримання поліцією, перевезення до витверезника і побиття 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними відеомоніторингу, який дослідило видання Gazeta Wyborcza, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною його смерті.

    Раніше повідомлялося, що у місті Свентохловіце Cілезького воєводства (південь Польщі) у ДТП загинув українець, чоловікові був 41 рік.

    Також у селищі Котово в Польщі нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням транспортним засобом.

    Він злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію та частково занурився в річку Могильниця.

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    Теги: Польща смерть українці поліція чоловік
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    У Польщі українець помер відразу після затримання поліцією