Теракт у Стамбулі здійснила жінка: ЗМІ опублікували фото

Жінка залишила пакет на вулиці Істікляль, який пізніше вибухнув

Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив журналістам, що теракт на пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі було здійснено жінкою. Про це повідомляє Habertürk.

«Нападницею була жінка, яка підірвала бомбу. Внаслідок вибуху загинули шестеро людей. Число поранених збільшилося до 81, стан двох із них оцінюється як важкий», – сказав він.

Октай додав, що влада Туреччини розцінює те, що сталося, як теракт. Наразі вивчаються записи з камер відеоспостереження, опитуються свідки.

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Віцепрезидент Туреччини наголосив, що всі причетні до вибуху будуть притягнуті до відповідальності.

Турецький телеканал ODA TV показав фотографію жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху на пішохідній вулиці у Стамбулі.

На знімку зображена жінка у чорному хіджабі, темному одязі та штанях кольору хакі. За даними телеканалу, вона могла залишити на вулиці Істікляль пакет із бомбою.

Встановлено, що вибуховий пристрій залишила саме жінка на зріст 165 см.

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Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг оголосив, що головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.

За останніми даними, загинуло шестеро людей.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

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