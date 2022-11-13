Вибух у Стамбулі: кількість поранених збільшилася до 81

Число постраждалих під час вибуху в Стамбулі зросло до 81

Дві людини перебувають у важкому стані

Кількість постраждалих під час вибуху в Стамбулі зросла до 81, дві людини перебувають у важкому стані, заявив турецький віце-президент Фуат Октай. Про це повідомляє CNN Türk.

«Інцидент обговорюється та проводяться необхідні оцінки. На даний момент ми втратили шестеро людей, четверо з них на місці події. Маємо 81 пораненого, стан двох з них оцінюється як важкий. Огляд місця злочину триває повним ходом», – сказав Октай.

За останніми даними, загинуло шестеро людей.

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Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.